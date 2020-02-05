Hizmet binasını incelediler

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Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 2017 Aralık ayından beri âtıl vaziyette bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne ait eski ek hizmet binasına inceleme ziyaretinde bulundu. Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un hazır bulunduğu ziyaret sırasında binada incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, ilgili yetkililerden binanın son durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Vali Demirtaş, aldığı bilgiler doğrultusunda binanın en verimli şekilde yeniden bir kamu kurumu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ziyaret, binanın ne şekilde değerlendirileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.