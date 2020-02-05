Keçi Kalesi’nde doğa yürüyüşü

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Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Keçi Kalesi'ne doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Karaisalı Merkez, Dokuzoluk mesire yeri, Etekli Köyü, Tereli Yaylası ve karlarla kaplı Keçi Kalesi'ne düzenlenen gezide Etekli Mahalle Muhtarı Ahmet Akkuş, doğa yürüyüşçülerine andız pekmezi ikram etti. Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, Karaisalı ilçesinin Etekli yaylası ile Tereli Yaylası arasında bulunan Keçi Kalesi doğa yürüyüşü için yola çıktıklarını belirterek, "Karaisalı Dokuzoluk mesire yerinde kahvaltı molası vererek Dokuzoluk'un güzel doğasında kahvaltı ve fotoğraf molası sonrası yola devam ederek Etekli yaylasına gidildi. Toplamda 9 km ve 5 saat arası bir doğa yürüyüşü yapıldı" dedi.