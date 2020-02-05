Melih ABİ: Dinlenme yerinin camı kırılmış. Birinin canı yanmasın

Çukurova Belediyesi'ne ait emekli dinlenme evinin yanı.Birileri cam panoyu kırmış.Elektrik lambaları, kablolar dışarıda.Temas etseler canları yanacak!Okurumuz fotoğrafını çekip gönderdi.İnsan kılıklı bir hayvan panoya tekme attı.Ya da bir araç çarptı.Başkan Soner Çetin bu tür işlere dikkat ediyor.Hemen müdahale edip bu oturma yerinin camını taktıracaktır.Hızlı bir şekilde yapalım.Tamam mı Soner başkan?Tarsus'un özellikle kış aylarında en uğrak yeri güzel bir bölgesi.İnsanlar hafta sonları gidip burada piknik yapıyor.Kartopu oynuyorlar.Ama ulaşım zor.Aracı olmayan gidemiyor.Bu nedenle Tarsus Belediye Başkanı Dr.Haluk Bozdoğan'dan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Tarsus halkının talebi var.Biz elçiyiz!Ahmet Feyzioğlu, "Cumartesi ve pazar günleri yetişkinler için kar gezisi düzenlesinler.Kadirli ve Toroslar Belediyelerinin yaptığı gibi Tarsus Gülek karboğazında etkinlik yapsınlar.Güzel bir aktivite olur" diyor.Seferler düzenleyerek insanların talebini yerine getirebilirsiniz.Hizmetin kötüsü olmaz.Hadi bakalım, vatandaşın sesine kulak verin.

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