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Parçalanmış kadın cesediyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Parçalanmış kadın cesediyle ilgili 2 kişi tutuklandı
ADANA'DA kara yolunda araçların çarpması sonucu parçalanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adana-Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları bulunan Mehtap Ateş'in (31) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ateş'e aracıyla çarptığı ileri sürülen ve olay sonrası İstanbul'a gittiği belirlenen H.Ö. ile Ateş'e ilk kazanın ardından otomobiliyle çarptığı iddia edilen Y.C. gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları araştırmada Ateş'in olay günü Ceyhan'dan Adana'ya doğru beraber yola çıktığı M.A. ve İ.D'yi de gözaltına aldı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve İ.D. tutuklandı, H.Ö. ve Y.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Parçalanmış kadın cesediyle ilgili 2 kişi tutuklandı
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