Şampiyonların kulübü ATDSK

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ir yılda 5 performans sporcusunu milli takıma kazandırarak tarihi başarıya imza atan Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) sporcuları 16 Yaş Kış Kupası'na da damgalarını vurdu. ATDSK'lı sporcular tekler ve çiftlerde final kardeşliği yaparak, şampiyonluk ve ikincilik kupalarını kazandılar.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun 16 Yaş Kış Kupası Tenis Turnuvası, ATDSK kortlarında düzenlendi. Seyhun Seyhan'ın başhakemliğini yaptığı turnuvaya Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya ve Tekirdağ ile KKTC'den 86 sporcu katıldı.
ATDSK'lı genç tenisçiler 16 Yaş Milli Takım Sporcuları Baran Söyler ve Toprak Avcıbaşı, tekler ve çiftlerde final oynayan sporcular oldular.