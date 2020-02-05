Şampiyonların kulübü ATDSK

BUGÜN NELER OLDU

ir yılda 5 performans sporcusunu milli takıma kazandırarak tarihi başarıya imza atan Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) sporcuları 16 Yaş Kış Kupası'na da damgalarını vurdu.Türkiye Tenis Federasyonu'nun 16 Yaş Kış Kupası Tenis Turnuvası, ATDSK kortlarında düzenlendi.ATDSK'lı genç tenisçiler 16 Yaş Milli Takım Sporcuları Baran Söyler ve Toprak Avcıbaşı, tekler ve çiftlerde final oynayan sporcular oldular.