Şehir tiyatrolarından yeni oyun: Dördüncü Ay

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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, töre cinayetlerine dikkat çeken 'Dördüncü Ay' oyununu izleyicilerle buluşturdu. Yeni sezonun üçüncü oyunu olarak sahneye konan Dördüncü Ay'da, töre cinayetine kurban giden 4 aylık hamile bir kadının yaşadığı şiddet anlatılıyor. Şehir Tiyatroları, Dördüncü Ay oyununu Kongre ve Sergi Sarayında sahneledi. Kalabalık bir izleyici topluluğunun izlediği ve Şehir Tiyatroları oyuncularından Gökhan Şimşek'in yönettiği oyunun başrollerini yine Şehir Tiyatroları oyuncularından Güvenç Gümüş ile Gülhatun Kutlay paylaştı. Kadına yönelik şiddet ve töre cinayetlerinin neden olduğu trajedilere farklı bir gözden bakılmasını sağlayan oyun sonrası protokol üyeleri yönetmen ve oyuncuları tebrik etti.