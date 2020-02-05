Şehit çocuklarına polis şefkati

BUGÜN NELER OLDU

şehit çocukları, babalarının meslektaşları ile birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, şehit meslektaşlarının çocuklarını yalnız bırakmadı. Evlerinden alınan çocuklar, polis ağabey ve ablaları ile birlikte 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde bulunan Gezegenevi ve Bilim Merkezini gezdi. Çocuklar burada yaşadıkları dünyanın evrendeki yerini ve çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini izledi. Daha sonra polis evine götürülen çocukları burada İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek karşıladı. Müdür Zeybek, birlikte pasta kesip, yemek yediği çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukları kucaklayıp seven Zeybek, hediyeler dağıttı. Öğle yemeğinin ardından çocuklar Şahinbey Belediyesince organize edilen ve çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikali'ne götürülerek, "Türkiye'dir Burası" isimli gösteriye götürüldü. Çocuklar güzel bir günün ardından tek tek evlerine bırakıldı.