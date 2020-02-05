Silifke belediye 10-0’la BAL’da!

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Süper Amatör Küme'de ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk maçında Silifke Şehir Stadında Mut İdmanyurdu Belediyespor'u 10-0 yenerek şampiyon olan ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Silifke Belediyespor, maç sonunda kupasını taraftarların huzurunda aldı. Kaymakam Ersin Emiroğlu, "Şampiyonluk kupası yönetimin, teknik heyetin, futbolcuların hakkı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde başarılar diliyorum" dedi. Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise, "Takımımızın şampiyonluğunu Silifke halkına armağan ediyoruz. Silifke kenti ve Silifke Belediyespor, 3. Ligi hatta 2. Ligi hak ediyor. Silifke Şehir Stadı'nın ışıklandırması var ve akşam maçı oynadık. Bu stada bu ışıklandırmaya bu taraftara 3. Lig'e yakışır. İnşallah Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de de iyi bir takım kurup şampiyon olacağız. Silifkemiz profesyonel ligde mücadele ederek bizleri sevindirir" dedi.