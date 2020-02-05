TOBB, Tarsus’a okul yaptıracak

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 İle 81 Okul Projesi kapsamındaki eğitim yatırımlarına Tarsus ile devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde inşasına başlanacak olan mesleki ve teknik okullardan biri de Tarsus'ta kurulacak. Proje kapsamında Tarsus TSO, Tarsus'a yapılacak olan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin arsa yeri tespiti için TOBB'den gelen bir heyeti ağırladı. Okul için önerilen mevcut yerleri gezerek gerekli tespit ve incelemeleri yapan heyet okul inşaatına yakın zamanda başlayacaklarının müjdesini verdi. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, çatı örgütleri olan TOBB'un eğitime ciddi önem verdiğini, iş dünyasına nitelikli işgücü yetiştirmek ve kazandırmak için yoğun uğraş gösterdiğini söyledi. Türkiye'de nitelikli iş gücü ve ara elaman sorunun yaşandığını her platformda dile getirdiklerini ve bu kapsamda ciddi ve somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Koçak, ''Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile TOBB ETÜ'nün imzaladığı bu protokol çok anlamlı ve özel. Bu projenin içinde yer almak bizim için ayrıca anlamlı. Girişimlerimizin sonuç vermesi bizleri mutlu etti.'' diye konuştu.

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