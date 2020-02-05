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Tütüneker: Taraftarın desteğiyle daha iyi günlere

'un hocası, cumartesi günkü derbi öncesinde iddialı konuştu: "Yukarıdan kopmadığımız gibi yarışın da içindeyiz. Adanaspor ile güzel bir maç olacak, tribün desteğiyle daha iyi yerlere geleceğiz"

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Tütüneker: Taraftarın desteğiyle daha iyi günlere
TFF 1. Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen ve topladığı 13 puanla da zirve yarışına ortak olup, Süper Lig umutlarını da tazeleyen Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker, "31 puana ulaştık. Yukarıdan kopmadığımız gibi yarışın da içindeyiz" dedi. Adanaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını belirten Tütüneker, "Bence çok güzel bir mücadele olacak" diye konuştu. Bu derbide ev sahibi durumunda olduklarının altını çizen Tütüneker, "Taraftarımızın desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Takıma yeni katılan isimlerin forma giymesiyle her geçen gün performansımız artıyor. Futbolumuzla dikkatleri çekiyoruz. Adanaspor maçını da kazanıp hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.
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Tütüneker: Taraftarın desteğiyle daha iyi günlere
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