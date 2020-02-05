Tütüneker: Taraftarın desteğiyle daha iyi günlere

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de 5 maçtır bileği bükülmeyen ve topladığı 13 puanla da zirve yarışına ortak olup, Süper Lig umutlarını da tazeleyen Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker,dedi. Adanaspor maçı hazırlıklarına başladıklarını belirten Tütüneker,diye konuştu. Bu derbide ev sahibi durumunda olduklarının altını çizen Tütüneker,dedi.