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86 eserden oluşan dört sergiyi Canaltay açacak

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
86 eserden oluşan dört sergiyi Canaltay açacak
KIBRIS Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçılar Sergey Anarbekov'un (Göçebe Ritmi) isimli 9 eseri, Baktygerey Teleubay'ın (Miras) isimli 17 eseri, İlsuyar Kazakova'nın (Hikayeler) isimli 20 eseri ile Moldir Baigozhanova'nın (Orta Asya Halklarının Tarihi ve Sanatı) isimli 35 baskı resim + 5 yağlı boya resimden hazırlanan ve toplamda 86 eserin sergileneceği dört ayrı Kişisel Resim Sergisi UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay tarafından açılacak. Sergiler, bugün saat 08.30'da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak.
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