Adanalı aşçılar yarışmada 2 kupa 12 madalya kazandı

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zengin mutfak kültürünü ve lezzetli yemeklerini dünyanın dört bir yanındaki festivallerde başarıyla tanıtan Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'ndeki yarışmalarda 2 kupa, 10 birincilik, 2 ikincilik madalyası kazandı. Başkentteki gastronomi şöleninde Adana'yı 9 mutfak şefi ile temsil eden ADAPADER, medeniyetlere beşiklik eden Çukurova'nın geleneksel lezzetlerini modern yorumlarla harmanlayıp, damakları çatlattı. Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin 81 ili ile Filistin, Hırvatistan, Cezayir ve Belçika'dan usta aşçıların katıldığı Uluslararası Gastronomi Festivali'nde ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen ve üye Ahmet Biralmış jüri üyelikleri yaptı.