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Arka Plan Fotoğraf sezon finalini yaptı

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Arka Plan Fotoğraf sezon finalini yaptı
ADANA Arka Plan Fotoğraf Derneği sezonun final sergisini Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptı. Tarsus'ta düzenlenen Arka Plan Fotoğraf Atölyeleri'nin Grafik temalı sezon finali sergisi Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde açıldı. Atölye, bir yılı seminerler, bir yılı da proje çalışması için saha çekimleri olmak üzere toplam iki yıl sürdü. Sergi, ilk olarak Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl ise Mersin Olba Fotoğraf Derneği'nde açılan sergi, son olarak Tarsus'taki yerini aldı. Dernek Başkanı Niyazi Sertkalaycı, grafik temalı fotoğraf sergisinde katılımcı arkadaşların aldığı seminer birikimlerinin fotoğraflara yansıdığını ve böylesine konsept bir çalışmanın ortaya çıktığını vurguladı.
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Arka Plan Fotoğraf sezon finalini yaptı
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