Çetin, Kocaispir’i ziyaret etti

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret edip başarılar diledi. Ziyaret için Çetin'e teşekkür eden Başkan Kocaispir Adana'da kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu belirterek "Hepimizin ortak amacı vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Hizmet etme noktasında Adana'daki bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğimiz sürecektir" dedi. Adana'da karşılıklı işbirliği ve diyalog döneminin devam etmesinin önemine değinen Kocaispir ''Kısır çekişmeler kimseye bir fayda sağlamaz. Yüreğir'e hizmet noktasında bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ve dayanışmayı sürdüreceğiz. Adana'da şu anda bütün kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği çok iyi durumda. Bu işbirliğinin sürmesinde bizlere önemli görevler düşüyor" dedi. Başkan Soner Çetin'in Adana'nın en önemli merkez ilçelerinden Çukurova'da 2. dönem belediye başkanlığına seçilmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Kocaispir ''Başarılı çalışmalarınızı takip ediyoruz. Yapacağımız bütün projelerde herkesle işbirliği içinde olacağız. Ziyaretiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.'' şeklinde konuştu.