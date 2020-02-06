Elektrik ihtiyacının yarısı öğrencilerden

Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı" kapsamında okulun çatısına kurdukları güneş paneli ve rüzgar gülüyle enerji ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor. Hem yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenmeleri hem de eğitim almalarını sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen, 64 öğrencinin görev aldığı projeyle okulun enerji ihtiyacının yüzde 50'si karşılanıyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı öğretmeni Mustafa Kara, geleceğin ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayan donanımlı gençler yetiştirmek için çalıştıklarını, bu kapsamda geçen yıl "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı"nı hayata geçirdiklerini söyledi. Proje kapsamında 64 öğrenciyle okullarının çatısına güneş panelleri ve rüzgar gülü yerleştirdiklerini ifade eden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yıllık 22 bin liralık tasarruf sağladık. 24 güneş panelimiz ve 2 rüzgar gülüyle okulumuzun konferans salonu, çevre aydınlatması ve farklı noktalardaki enerji ihtiyacı karşılanıyor. Bir yıl içinde yüzde 50 gibi bir tasarruf sağlandı.'' Kurdukları güneş paneli ve rüzgar gülüyle öğrenci ve öğretmenlerin oturdukları banklardan da telefonlarını şarj etmelerini sağlayacak sistemi hayata geçirdiklerini anlatan Kara, seyyar şarj istasyonlarıyla 4 telefonun aynı anda 20 dakika gibi kısa sürede şarj edilebildiğini dile getirdi. Kara, yenilenebilir enerji projesinin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekerek, daha temiz dünya için öğrencileriyle üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU