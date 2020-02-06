Emekli ikramiyesini isteyen odacıyı tartakladı

Hatay'da daire başkanlarına 20 bin liralık altın rozet dağıtmakla tüm dikkatleri üzerine çeken Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (HATSU) Mehmet Çaparali bu defa kendine bağlı personeli tartaklamakla suçlanıyor. Olay 29 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşti. Kırıkhan şubesinde odacılık yapan 63 yaşındaki Tahsin Kaya emekli olmak için dilekçesini verdi. Bu arada da helalleşmek için genel müdürlük binasına gitti. Yeni genel müdür atanan hemşerisini de ziyaret etti.Tam odadan ayrılacağı sırada Çaparali ile karşılaşan Tahsin Kaya ne olduğunu anlayamadan tartaklandı. Genel müdürü önce koridorda onu azarladı. Hatta çenesini sıkarak darp etti. Kamera görüntülerine yakalanınca hırsını alamayan Mehmet Çaparali daha sonra Tahsin Kaya'yı kolundan sertçe tutarak toplantı odasına çekti. İçeri girmek istemeyen Kaya'yı arkadan da korumaların yardımıyla odaya zorla soktu. Genel müdür yardımcıları Muhammet ikbal Polat ve Hüsna Karayazgan ile daire başkanı Fatma Öncü Dönmez bu duruma sessiz kaldı.İçeride Mehmet Çaparali tarafından hakarete uğradığını söyleyen Tahsin Kaya, "HATSU'nun ödeme gücü yok. 'Emekli ikramiyemin tamamını verir misiniz' dedim. İhtiyacım olduğunu söyledim. Yoksa 10-15 taksit yapıyorlar. Alacağım para zaten ne ki! Korumalar kollarımı tuttu. Kimisi de ayaklarımı. Ne olduğunu anlayamadım. Bana küfür etti, yüzüme tükürdü. 'Hatta seni emekli etmiyorum. Hatta sürgüne göndereceğim. Paranı da alamayacaksın' dedi. Ben diyabet hastasıyım. Uğradığım saldırı sonrasında şekerim yükseldi. Ayaklarım titremeye başladı. Rahatsızlandığımı görünce beni toplantı salonundan uzaklaştırıp diğer odaya aldılar. İhtiyacım olduğunu söylememe rağmen beni dinlemedi. Alacağım para 17 bin 100 lira. Ödemeyince ben de sözü geçen birinden rica ettim. Sonra bana paramın tamamını ödedi. Beni hem darp etti, hem de küfür etti. Ama onu mahkemeye vereceğim" dedi. HATSU Genel Müdürü'nün bu ilk vukuatı değil. 2017 yılında kurum adına 22 adet 14 ayar altın rozet için 20 bin lira ödemiş, rozetleri daire başkanlarına hediye etmişti. Borçla boğuşan HATSU idaresinin sosyal denge tazminatı olan bin 200 liraları seçimden sonra iptal ettiği, kadrolu işçilerin de ikramiyelerini ödemediği belirtiliyor. HATSU çalışanları şimdi korku içinde. Kendi partilerinden olmayan, hakkını arayan daire müdürlerini, çalışanlarını bulunduğu yerlerden uzak bölgelere sürgüne gönderdiği söyleniyor. CHP'li Başkan Lütfi Savaş'ın da bu durumdan haberinin olduğu belirtiliyor.

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