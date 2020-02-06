Gaziantep polisi dünya kanser gününü unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yapılan ziyaretlerle tedavi gören kanser hastalarının gönüllerini aldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde Kanser hastası olan vatandaşları evlerinde, işyerlerinde ve tedavi gördükleri Onkoloji Servislerinde Toplum Destekli Polis Ekiplerince ziyaret edilerek gönülleri alındı ve elleri öpülerek karanfiller dağıtıldı. Polis ekipleri daha sonra çocukları da tedavi merkezlerinde, okullarında ve evlerinde ziyaret ederek gönüllerini aldı. Losemi hastası bir çocuğun hayali gerçekleştirilerek Çevik Kuvvet Şubesi ile Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürüldü ve Burada Polis araçlarına bindirilerek gezdirildi.