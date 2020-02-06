Hatay’da uyuşturucu tacirlerine operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu bağlamda Reyhanlı'da bir adrese yapılan operasyon sonrasında evde ve evin bahçesinde gömülü vaziyette, toplam ağırlığı 26 bin 590 gram olan 125 paket takoz esrar, 265 gram metamfetamin maddesi, 54 adet captagon hap, 1 adet dijital terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 Suriye uyruklu kişinin de yakalama çalışmaları devam ediyor. Reyhanlı'da yapılan bir başka operasyonda ise Narkotik Bürosu Ekipleri toplam ağırlığı 12 bin gram olan 60 paket takoz esrar maddesi, ele geçirilerek, 1 Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı. Aynı olayla ilgili 3 Suriye uyruklu kişinin yakalama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Her iki olayda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.