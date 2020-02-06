İyilik Derneği’nden İdlib’e 12 TIR’lık yardım malzemesi

insanlık dramına katkılarıyla sürekli gündeme gelen İyilik Derneği Reyhanlı Şubesi örnek bir çalışmaya daha imza attı. Reyhanlı Şubesi'nin katkılarıyla Adıyaman, Malatya, İstanbul, Gaziantep, Van, Kâhta temsilciliklerinin ortak çalışmasıyla İdlib bölgesine 12 TIR'lık İnsani yardım malzemesi gönderildi. İdlib'e yaşanın drama dur demek ve insanların mağduriyetlerini biraz olsun azaltmak için gayret sarf eden İyilik Derneği Reyhanlı Şubesi birçok çeşit malzemeyi 12 TIR'la bir araya getirdi. TIR'larda hazırlanan gıda Kolisi, battaniye, yatak, sabun, giyim, ayakkabı, çocuk bezi, mercimek, bulgur, makarna, un, çadır, kömür den oluşan insani yardım malzemeleri bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına doğru gelen insanlara verilmek üzere gönderildi.Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşayan nüfus sayısının 5 milyon olduğunu ve sınıra doğru gelen insanların 700 bini aştığını dile getiren İyilik Derneği yetkilileri durumun çok vahim olduğunu insanların yiyecek yemeklerinin olmadığını dile getirdi. TIR'ların hazırlanmasında büyük gayret gösteren Ufuk Eğitim Derneği Başkanı Mustafa Şanverdi, "Bize katkıda bulunan ve İdlib'teki insanlık dramına sessiz kalmayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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