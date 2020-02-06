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Kano Milli Takımı ’da belirlenecek

5 bin metre durgunsu kano yarışlarında mücadele edecek Türk Milli Takımını belirlemek için 8 Şubat’ta ’da Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Kano Milli Takımı Adana’da belirlenecek
Adana'da düzenlenecek 5 bin metre Durgunsu Kano Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'nda, mart ayında Antalya'da yapılacak, "Uluslararası Gloria 2020 Cup"ta mücadele edecek milli takım belirlenecek. Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, kentteki Seyhan Baraj Gölü'nün su sporları için bir cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Antalya'da yapılacak "Uluslararası Gloria 2020 Cup"ta mücadele edecek erkek ve kadın büyükler, gençler, yıldızlar kategorilerinde milli takımı belirleyecek şampiyonanın cumartesi günü Adana'da yapılacağını aktaran Akıllı, "Şampiyonaya Muğla, İzmir, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Rize, Samsun, Van ve Adana'dan 18 kulüpten 110 sporcu katılacak. Bu şampiyona milli takımı belirleyecek olması nedeniyle önem taşıyor" dedi. Akıllı, Antalya'daki şampiyonaya Belarus, Kazakistan, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Estonya, Danimarka ve Türkiye'den 160 sporcunun katılacağını dile getirdi.
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Kano Milli Takımı Adana’da belirlenecek
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