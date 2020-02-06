Kano Milli Takımı Adana’da belirlenecek

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dana'da düzenlenecek 5 bin metre Durgunsu Kano Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası
'nda, mart ayında
Antalya'da yapılacak, "Uluslararası Gloria 2020 Cup"
ta mücadele edecek
milli takım belirlenecek. Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, Seyhan Baraj Gölü
kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri
'nde düzenlenen basın toplantısında,
kentteki Seyhan Baraj Gölü
'nün su sporları için bir cazibe
merkezi olduğunu kaydetti.
Antalya'da yapılacak "Uluslararası Gloria 2020 Cup"
ta mücadele edecek
erkek ve kadın büyükler, gençler,
yıldızlar kategorilerinde milli takımı
belirleyecek şampiyonanın cumartesi
günü Adana'da yapılacağını aktaran
Akıllı, "Şampiyonaya Muğla, İzmir, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Rize, Samsun, Van ve Adana'dan 18 kulüpten 110 sporcu katılacak. Bu şampiyona milli takımı belirleyecek olması nedeniyle önem taşıyor"
dedi.
Akıllı, Antalya'daki şampiyonaya Belarus, Kazakistan, Sırbistan, İngiltere, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Estonya, Danimarka ve Türkiye
'den 160 sporcunun katılacağını
dile getirdi.