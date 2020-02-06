Kano Milli Takımı Adana’da belirlenecek

BUGÜN NELER OLDU

dana'da düzenlenecek'nda, mart ayındaAntalya'da yapılacak,ta mücadele edecekmilli takım belirlenecek.kıyısındaki'nde düzenlenen basın toplantısında,kentteki'nün su sporları için bir cazibemerkezi olduğunu kaydetti.Antalya'da yapılacakta mücadele edecekerkek ve kadın büyükler, gençler,yıldızlar kategorilerinde milli takımıbelirleyecek şampiyonanın cumartesigünü Adana'da yapılacağını aktaranAkıllı,dedi.Akıllı, Antalya'daki şampiyonaya'den 160 sporcunun katılacağınıdile getirdi.