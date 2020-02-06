FF 1. Lig'de cumartesi günü 61. randevuya sahne olacak Adana derbisinde her iki takımın teknik direktörleri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)Adana Şubesi'nde buluştu. Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ile Adanaspor'un teknik patronu Eyüp Arın derbi öncesinde dostluk mesajları verirken,dediler. TSYD Adana Şubesi Başkanı, derbide her iki takıma da başarılar diledi. Buluşmada ilk sözü alan Adanaspor'un hocası Arın,diye konuştu.Derbinin ev sahibi olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker ise derbinin favorisinin olmadığını dile getirerek, "Bizim için çok önemli bir maç. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Sakatlığın olmadığı, fair-play çerçevesinde geçen bir derbi olmasını istiyoruz. Şartlar ne olursa olsun kazanan Adana olacak" şeklinde konuştu.

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