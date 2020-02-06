Kelimeler anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rukiye Akdoğan oldu. Prof. Dr. Akdoğan "Hititçe ile Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ndeki Benzer Kelimeler Üzerine" başlıklı sunumuyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. M.Ö. 2. binyılda Anadolu'da konuşulan bazı sözcüklerin sözlü kültürle kuşaktan kuşağa aktarılarak insanların dağarcığında kaldığını ifade eden Prof. Dr. Akdoğan, buradan hareketle Türk Dil Kurumu tarafından 12 cilt olarak hazırlanmış Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü ile Hititçede kullanılan bazı sözcükleri karşılaştırdığını ve birçok sözcüğün benzer olduğunu belirtti. Hititçede var olan bazı sözcüklerin Derleme Sözlüğü'ndeki benzerlerine çeşitli örnekler vererek konuşmasına devam eden Prof. Dr. Akdoğan, Hititçede "ağaç veya kamıştan bir aygıt, mobilya, bitki, ot" olarak bilinen harduppi-/hardupi/ hurduppi- sözcüğünün Derleme Sözlüğü'nde yer alan hardama sözcüğüyle benzer olduğunu belirtti.