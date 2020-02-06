Melih ABİ: Köylere çalışan otobüs sürücüleri biraz hoş görülü davransın

Adana'dan çevre mahallere yani köylere belediye otobüs seferleri düzenleniyor.Hizmet hizmettir.Diyecek bir sözümüz yok.İnsanlar faydalanıyor.Şehir merkezi ile bağlantı kopmuyor.Haliyle köy ortamı.Bazı yolcuların yükleri de oluyor.Geçtiğimiz günlerde bir okurumuz Adana, Karaisalı, Bekirli Köyü'ne giden otobüse binmiş.Salbaş'tan sonra bu otobüsün üstlendiği görev büyük.Yumurta üretimi yapıp geçimini sağlıyor."Haftada bir gün otobüsle şehir merkezine geliyorum.Ama geçtiğimiz günlerde otobüs sürücüsü yükümü almak istemedi.Derdimi anlattıktan sonra ancak binebildim" diyor.Bu otobüsler köy ortamında yolcu taşıyor.Haliyle insanların yükleri de olacak.Zaten kent merkezinde böyle yük alınmaz.Onlarda bunun farkında.Şimdi başta belediye başkanı olmak üzere otobüs idaresi görevlileri bu duruma bir çözüm getirsin.En azından şoförleri uyarın.Köylere çalışan sürücüler vatandaşa yardımcı olsunlar.Hoş insanlar bu otobüslerde evlerini taşıyacak değiller.çevre ilçelerinde kar yağışı muhteşem bir görsellik oluşturuyor.Özellikle de Pozantı, Akçatekir, Kızıldağ gibi yaylalara hava iyi olunca piknik yapmak isteyenlerin akın ediyor.Ama yollar sıkıntılı.Akçatekir tarafında önemli bir sorun yok.Tekir içi sorunlu sadece.Yıllar öncesinden kalma yol ihtiyaca cevap veremiyor.Kalabalıktan insanlar bunalıyor.Kızıldağ diğer yerlere oranla biraz daha iyi.Ama oraya da gidiş yolu sorunlu.Özellikle Salbaş'ın içinden geçerken kuyruklar oluşuyor.Alışveriş yapmak isteyenler araçlarını gelişi güzel yol kenarına koyuyor.İki adım yürümemek için trafiği kitliyor.Önlem alırsak insanlar gereksiz yere vakit harcamaz.

BUGÜN NELER OLDU