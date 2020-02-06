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Otobüste 2 kilogram esrar ele geçirildi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Otobüste 2 kilogram esrar ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ilçesinde bir yolcu otobüsünde, 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Pazarcık'ın Akçalar Mahallesi Serintepe mevkisinde önlem ekipler, plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada yolculardan K.K'nın el çantası içinde 2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Otobüste 2 kilogram esrar ele geçirildi
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