Polisgücü fırtına gibi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019-2020sezonu ikinci etabı Alanya'da başladı. Sezonun ilk etabını ikinci tamamlayan, ikinci etabın ilk iki maçında fırtına gibi eserek rakiplerine şans tanımadı. 2019- 2020 Kadınlar Salon Süper Ligi sezonu ikinci etabı Alanya'da başlarken Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı da sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Toplam 11 takımın yarıştığı Kadınlar Süper Ligi'nde favori ekiplerden, ilk maçında'yı 6-0, ikinci maçında da Diyarbakır Kayapınar'ı 21-0'lık skorla mağlup etti.Yusuf Kasım'ın baş antrenörlüğü,ve'ın antrenörlüğünü yaptığı takım çıkışı sürdürmek istiyor.