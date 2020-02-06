Polisgücü fırtına gibi

TÜRKIYE Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019-2020 Kadınlar Salon Süper Ligi
sezonu ikinci etabı Alanya'da başladı. Sezonun ilk etabını ikinci tamamlayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı
, ikinci etabın ilk iki maçında fırtına gibi eserek rakiplerine şans tanımadı. 2019- 2020 Kadınlar Salon Süper Ligi sezonu ikinci etabı Alanya'da başlarken Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı da sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Toplam 11 takımın yarıştığı Kadınlar Süper Ligi'nde favori ekiplerden Gaziantep Polisgücü
, ilk maçında Kırıkkale GSK
'yı 6-0, ikinci maçında da Diyarbakır Kayapınar'ı 21-0'lık skorla mağlup etti. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da hedeflerinin Süper Lig Türkiye Kupasını Gaziantep'e getirmek olduğunu ifade ederek sporcuları kutladı.
Yusuf Kasım'ın baş antrenörlüğü, Ayşe Kasım
ve Mustafa Karalar
'ın antrenörlüğünü yaptığı takım çıkışı sürdürmek istiyor.