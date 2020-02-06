Sangün ve Gizir aileleri dünür oldu

BUGÜN NELER OLDU

Sangün ailesinin mimar oğulları Hasan Can ile Gizir ailesinin öğretmen kızı Seray, Seyhan Oteli'nde yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Dünürler Nadide -Aydın Gizir ve Gülay- Hüseyin Sangün, evlatlarının en mutlu gününde büyük bir heyecan yaşadı. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı düğünde, Hüseyin Sangün ve Aydın Gizir konukları kapıda karşıladılar. Çift salonuna alkışlar eşliğinde giriş yaptı. Gelin ve damadı konfetilerle karşılayan misafirler, oyun pistine kadar çifte eşlik ettiler. Ardından sahneye çıkan Adanalı sanatçı Şafak Sönmez, söylediği bir birinden güzel şarkılarıyla konukları coşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren tören masallardaki düğünleri aratmadı.