Spor Bilimleri yeni mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Genel Sekreter Doç. Dr. Yeter Tabur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, bölüm başkanları, öğretim elemanları, mezunlar ve aileler katıldı. Törende, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Tiryakioğlu, fakülte bünyesinde beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan gençlerin Yakın Doğu Üniversitesi'ne layık bir çizgide mesleklerini yapacaklarından ve başarılı olacaklarından şüphesi olmadığı dile getirdi.