Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Spor Bilimleri yeni mezunlarını verdi

Spor Bilimleri yeni mezunlarını verdi

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Spor Bilimleri yeni mezunlarını verdi
YAKIN Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Genel Sekreter Doç. Dr. Yeter Tabur, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, bölüm başkanları, öğretim elemanları, mezunlar ve aileler katıldı. Törende, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Tiryakioğlu, fakülte bünyesinde beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan gençlerin Yakın Doğu Üniversitesi'ne layık bir çizgide mesleklerini yapacaklarından ve başarılı olacaklarından şüphesi olmadığı dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor Bilimleri yeni mezunlarını verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN