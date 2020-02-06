Svıtlana İslam’ı seçti

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Ukrayna vatandaşı Svıtlana Heılenko, düzenlenen ihtida merasimi ile Kelime-İ Şehadet getirerek Müslüman oldu Fatma ismini aldı. Kendi arzusu ile Müslüman olmaya karar veren Svıtlana Heılenko için, İl Müftülüğünde İhtida Merasimi düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı İrfan Açık'ın İslam esaslarını anlatmasının ardından Kelime-İ Şehadet getirerek İslam ile şereflenen ve Fatma ismini alan Svıtlana Heılenko da, "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyeti seçtim." sözleriyle sevincini dile getirdi. İl Müftü Yardımcımız Nazife Sağlamoğlu merasim sonunda İslam'ı seçen Fatma'ya Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye ederek ihtida belgesi verdi.