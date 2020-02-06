Yasadışı avlananlara büyük ceza kesildi

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Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) içerisinde avlanan kaçak avcılar rekor para cezası ile çarptırıldılar. Avlanması yasak olan kaçak avcılar, avladıkları 32 yaban keçisi için toplamda 79 bin 299 liralık para cezasına çarptırıldılar. Av koruma ekipleri, İskenderun- Arsuz arasında bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avlanıldığı ihbarını aldı. Ekipler, avlanması yasak olan bölgede avlanan H.R., V.G. ve M.B. isimli üç kaçak avcıya yasak bölgede avlandıkları için 11 bin 319 lira, av sırasında avladıkları 3 adet yaban keçisi için 67 bin 980 lira tazminat olmak üzere toplamda 79 bin 299 bin liralık para cezasına çarptırıldılar. Ayrıca şahısların av sırasında kullanmış oldukları 3 adet yarı otomatik tüfeklere de el konuldu.