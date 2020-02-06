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Yüreğirli sporculardan Demirtaş’a başarı sözü

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Yüreğirli sporculardan Demirtaş’a başarı sözü
ADANA Yüreğir Gençler Spor Kulübü Başkanı Canan Bozkurt, beraberindeki güreş takımı ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Kulübün ve takımın durumu hakkında yöneticilerden bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen 1 Lig'i ikinci sırada bitiren ve Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Adana Yüreğir Gençler Spor Kulübü Güreş Takımı'nı tebrik ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Demirtaş, spor faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini belirterek, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Adana Yüreğir Gençler Spor Kulübü Başkanı Canan Bozkurt ise, Vali Demirtaş'a ata sporu güreşe verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret Vali Mahmut Demirtaş ve Adana Yüreğir Gençler Spor Kulübü Güreş takımının hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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Yüreğirli sporculardan Demirtaş’a başarı sözü
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