Yüreğirli sporculardan Demirtaş’a başarı sözü

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Yüreğir Gençler Spor Kulübü Başkanı, beraberindeki güreş takımı ile birlikte'ı makamında ziyaret etti. Kulübün ve takımın durumu hakkında yöneticilerden bilgi alan1 Lig'i ikinci sırada bitiren ve Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan'nı tebrik ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Adana Yüreğir Gençler Spor Kulübü Başkanı, Vali Demirtaş'a ata sporu güreşe verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret Valivetakımının hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.