Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği konseri ilgi gördü

8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği konseri ilgi gördü

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği konseri ilgi gördü
YAKIN Doğu Üniversitesi tarafından klasik sanatları topluma sevdirmeyi sağlamak amacıyla kampüs içerisinde başlatılan "Sanat Titreşimleri" kapsamında düzenlenen "8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği" yarışmasının konseri gerçekleştirildi. Klasik müzikle ilgilenen ve bir müzik aleti çalan genç müzisyenlere kendilerini tanıtmak, performanslarını sergilemek ve sahne deneyimi yaşatmak için uygun bir ortam yaratmak amacı ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yarışma şeklinde düzenlenen etkinlik kapsamında dereceye giren 11 öğrenci yaylı, üflemeli ve telli enstrümanlardan oluşan bir performans sergiledi. Yüzden fazla çocuğun başvuru yaptığı yarışmada, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyelerinden oluşan jüri tarafından seçilen 11 genç müzisyen, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te karma konser verdi. Konserde keman, flüt ve gitar dinletisi yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği konseri ilgi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN