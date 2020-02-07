Atatürk sergisine yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan'ın, Atatürk'ün Gaziantep ziyaretinin 87'nci yıl dönümünde açtığı "Atatürk Portreleri" sergisi, çocukların ve gençlerin de büyük ilgisini çekiyor. Çalışkan'ın, özenle ve "yaşayarak çizdiği" Atatürk portrelerinden seçtiği 20 eseri, Gaziantepli sanatseverlerin yanı sıra, gençler ve galerinin Sanko Park AVM'ye aileleriyle birlikte gelen çocuklar tarafından hayranlıkla inceleniyor. Galeride, Çalışkan'ın eserlerinin yanı sıra, Atatürk'ün Gaziantep ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları ve Gaziantep'in "Gazi"lik Madalyasının fotoğrafı da sergileniyor. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87'nci yılında, Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açmanın mutluluğu içindeyim. Bu sergiyi hem Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87'nci yılına hem de TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılına adıyorum" diyen Çalışkan, sergiye ilişkin değerlendirmesinde, genç kuşağa Büyük Atatürk'ün iyi anlatılması gerektiğine vurgu yaptı.