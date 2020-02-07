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Dağpazarı Kilisesi yağışa dayanamadı

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Dağpazarı Kilisesi yağışa dayanamadı
MERSİN'İN Mut ilçesinde İmparator Zenon tarafından, 746 yılında tekrar imparator olması şerefine yaptırılan Dağpazarı Kilisesi'nin bir bölümü, şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldı. Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, Dağpazarı Kilisesi'nin ilçede son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı zarar gördüğünü söyledi. Bir bölümü yıkılan kilisenin, etrafındaki evler için tehlike oluşturduğunu ifade eden Köken, Mersin Müze Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapıldığını ve çevre güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Köken, kilisenin bugüne ulaşan kalıntılarıyla hatırı sayılır ziyaretçi potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.
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Dağpazarı Kilisesi yağışa dayanamadı
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