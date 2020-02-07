Derbi bizim için önemli

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FF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın Adana Demirspor
ile oynanacak olan Adana derbisine odaklandı. Teknik direktör Eyüp Arın
, takımın başına yeni geçtiğini ama yıllardır bu camianın içinde olduğunu hatırlattı. Verilen görevlere yer değişikliği olarak baktığını aktaran Arın, "Şu an bulunduğumuz konumdan kurtulup Adanaspor'u en iyi yere getirmek için büyük çaba sarf edeceğiz"
dedi. Teknik adam Arın
, birlik ve beraberlik içerisinde ellerinden geleni yapacaklarını belirterek devam etti: "Camiamıza, taraftarımıza çok iş düşüyor. Onların oyuncularımıza vereceği destek, onların sahadaki motivasyonunu artıracaktır"
diye konuştu. Arın, taraftarları Adana Demirspor
ile yapacakları derbiye davet ederek, "Zor bir maç olacak. Sahada kazanmak için çıkacağız"
dedi.