Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Derbi bizim için önemli

Derbi bizim için önemli

Kariyerinde 19. kez Toros Kaplanı’nın başına geçen teknik direktör , “ Demir maçı zor geçecek ama kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Derbi bizim için önemli
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın Adana Demirspor ile oynanacak olan Adana derbisine odaklandı. Teknik direktör Eyüp Arın, takımın başına yeni geçtiğini ama yıllardır bu camianın içinde olduğunu hatırlattı. Verilen görevlere yer değişikliği olarak baktığını aktaran Arın, "Şu an bulunduğumuz konumdan kurtulup Adanaspor'u en iyi yere getirmek için büyük çaba sarf edeceğiz" dedi. Teknik adam Arın, birlik ve beraberlik içerisinde ellerinden geleni yapacaklarını belirterek devam etti: "Camiamıza, taraftarımıza çok iş düşüyor. Onların oyuncularımıza vereceği destek, onların sahadaki motivasyonunu artıracaktır" diye konuştu. Arın, taraftarları Adana Demirspor ile yapacakları derbiye davet ederek, "Zor bir maç olacak. Sahada kazanmak için çıkacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbi bizim için önemli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN