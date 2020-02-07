Derbi bizim için önemli

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarınile oynanacak olan Adana derbisine odaklandı. Teknik direktör, takımın başına yeni geçtiğini ama yıllardır bu camianın içinde olduğunu hatırlattı. Verilen görevlere yer değişikliği olarak baktığını aktaran Arın,dedi. Teknik adam, birlik ve beraberlik içerisinde ellerinden geleni yapacaklarını belirterek devam etti:diye konuştu. Arın, taraftarlarıile yapacakları derbiye davet ederek,dedi.