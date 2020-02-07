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Mersin'in Erdemli ilçesinde müftülük 'Dinimi Öğreniyorum Bilerek Konuşuyorum' projesinin tanıtım toplantısını geniş bir katılımla yaptı. Erdemli Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şube Temsilcisi Musa Yazar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Doğru ve Kur'an Kursu Başkanları Temsilcisi Mehmet Yılmaz katıldı. Müftü Dr. Hayri Erenay, "Dinimi Öğreniyorum Bilerek Konuşuyorum' projesindeki ki hedef kitlemiz, İlçemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütü kuruluşlarına bağlı dernek, oda çalışanları, ilçemizde bulunan siyasi partilerin kadın kolları ve gençlik kolları olacaktır. Bu projemizi hayata geçirirken proje ortaklarımız ve İlçe Müftülüğümüz Aile Dini Rehberlik Büromuz, Gençlik Koordinatörlüğümüzün belirleyeceği gönüllü personellerimizle uygulamaya başlıyoruz" dedi.