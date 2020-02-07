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Eğlenerek öğretecekler

’te öğretmenlere oyun ve drama semineri verildi. Uzmanlar, eğitimcilere sınıflarında eğlenerek öğrenme ortamını nasıl oluşturacakları konusunda fikir verdi

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Eğlenerek öğretecekler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen öğretmen seminerleri etkinlikleri kapsamında "Eğitimde Oyun ve Drama Uygulama" semineri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca yapılan öğretmen seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan, "Eğitimde Oyun ve Drama Uygulama" seminerine katıldı. İki gün süren eğitimlerin ilk gününde katılımcılar, farklı ders ve konulara yönelik eğitsel oyunlar, ritim, müzik, hareket, doğaçlama gibi konularda uygulamalı olarak, hem eğlendi hem öğrendi. Konferans salonunun da gerçekleşen seminerde yapılan çalışmalarla işbirliği, dikkat, görsel/ işitsel algı, kavram öğretimi, hafıza, beden dili gibi konular üzerine yoğunlaşan Tolga Erdoğan, öğretmenlere derslerde oyun ve dramayı nasıl kullanacakları ve sınıflarında eğlenerek öğrenme ortamını nasıl oluşturacakları konusunda fikir verdi.
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