İhaleler mercek altında

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve okul kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 90 milyon liralık vurgun yapan Derviş B. liderliğindeki 168 kişilik çete çökertildi. Çetenin karıştığı 48 ayrı ihale mercek altına alınırken, ilk etapta 2'si kadın 40 kişi adliyeye sevk edildi, 50'si ifadeleri sonrasında serbest kalırken, 61 kişinin sorgusu sürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 Şubat'ta Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde üniversite ve hastanelere yemek dağıtımının yanı sıra söz konusu kurumlara ait kantinlerin işletimi konusunda açılan ihalelerde usulsüzlük tespit etti. Polis, 48 ihaleyi mercek altına aldığında da Derviş B. liderliğindeki bir çeteyi deşifre etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Derviş B. ve onunla ortak hareket eden 10'u kamu görevlisi, 157'si de şirket sahibi olmak üzere toplam 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 34 ilde şafak vakti eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Derviş B. ile birlikte 151 kişi gözaltına alındı. Çetenin, 48 ayrı ihaleye fesat karıştırarak devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Polis firari 17 kişiyi her yerde arıyor.

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