İki ayrı resim sergisini Menteş Gündüz açtı

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Lidiya Drozdova'nın (Mükemmeliğin Gizemi) isimli 17 eserden oluşan sergi ile İgor Gushchin'nin (Farklı Dünyaya Seyehat) isimli 17 eserinden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi, Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Eski Bakanı, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açıldı. İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sanatçılar Lidiya Drozdova ile İgor Gushchin birer konuşma yaptı.