İşçi çıkarmalar yetmedi Daire Müdürleri de sürüldü

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP'li Vahap Seçer, şimdiye kadar yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkardı. Hızını alamayan Seçer, şimdi de geçmiş dönem bürokratlarını sürgüne gönderdi. Kocamaz döneminde daire başkanlığı ve üst düzey yönetici statüsündeki isimlere geldiği günden bu yana mobing uyguladığı söylenen CHP'li başkan, bu bürokratları ilçelere sürdü.Önceki dönemde Genel Sekreter Yardımcılığı başta olmak üzere daire başkanlığı görevinde bulunan 20 yılın üstündeki devlet memurları pasif şube müdürlüklerine gönderildi. Toplam 22 eski üst düzey Büyükşehir yöneticisine "sürgün tebligatı" hazırlayan CHP'li yönetimin ilk etapta 14 bürokrata tebliğ yaptığı bildirildi. 8 bürokrat ise izinli ya da raporlu oldukları gerekçesiyle tebligatları yapılamadı.Yüzde 73 engelli olan Spor Daire Başkanı Tayfun Bozdağ Gülnar'a memur olarak gönderildi. Aynı şekilde tek böbreğini engelli kızına veren Raylı Sistemler Şube Müdürü Hamdi Söylemez Gülnar'a sürüldü. Söylemez hergün engelli çocuğunu omuzuna alıp okula götürüp getiriyor. Şimdi çocuğu okula nasıl gider onu düşünüyor. Silifke'ye gönderilen Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Aşkın Günay'ın babası Alzheimer hastası. Kardeşi de şizofren. O da babası ve kardeşinin geleceği ile ilgili kaygı duyuyor.Sürgün edilen bürokratların gönderildikleri yerde zaten şube müdürleri var. Orada nasıl müdürlük yapacakları merak konusu. Zaten bunların birçoğu da vekil olarak görev yapıyor. Vekilin altına asil atanmaz diye bir yasa var. Şimdi bu bürokratlar kendilerine uygun görülen akibetlerini düşünüyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nde 20-30 yıllık devlet memurluğu görevinde bulunan deneyimli bürokratlardan emekliliği gelenlere de 'emekli ol' baskısı yapıldığı da ifade ediliyor.Daire başkanlığı ve genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunan Aşkın Günay Silifke'ye, Mustafa Yalın Gülnar'a, Erkan Arıcı Çamlıyayla'ya, Hasan Celal Taş Anamur'a, Turhan Karadağ Çamlıyayla'ya Mustafa Saçıkara Anamur'a, Hayati Kazaz Gülnar'a, Hüseyin Çankaya Aydıncık'a, İlker Taner Pırlak Anamur'a, Yusuf Haluk Eroğlu Çamlıyayla'ya, Serdar Tanruıverdi Mut'a, Memduh Nergiz Mut'a, Alp Gündoğdu Silifke'ye gönderildi.

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