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geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Kahramanmaraş geleneksel el sanatları sergisi açıldı
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 100'üncü yılı kapsamında 'Kahramanmaraş Geleneksel El Sanatları' sergisi açıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi salonunda gerçekleşen sergi Maraş Sim-Sırma, Maraş işi, oymacılık, hat, tezhip, bakırcılık, bıçakçılık çarıkçılık, iğne oyası, halı dokuma gibi 100'den fazla eser ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Toğuzata, "Kadim medeniyetimizin el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Milli Mücadelenin 100'üncü yılında Kahramanmaraşlı sanatkarlar ve zanaatkarlarımız tarafından birbirinden güzel el sanatlarımızı sergisini açtık. Bu sergiler ile yeni nesile eskiden atalarımızdan bize miras olan çok güzel eserleri unutturmamak adına kurslar da düzenledik" dedi.
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Kahramanmaraş geleneksel el sanatları sergisi açıldı
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