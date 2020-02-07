Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kar voleybolunun sultanları iddialı

Kar voleybolunun sultanları iddialı

Geçen yıl düzenlenen Avrupa turlarının St.Anton Etabı’nda gümüş ve Erciyes Etabı’nda bronz madalya kazanan takım, Türkiye’ye kar voleybolundaki ilk altın madalyasını getirmek istiyor

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Kar voleybolunun sultanları iddialı
Mersin'de gerçekleştirilen organizasyonda Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşarak Avusturya'da 9-12 Nisan'da organize edilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Bahanur Gökalp, Simge Yalçın, Merve Çelebi ve Ayşe Dil'den oluşan kadın takımı, altın madalya hedefliyor.

MUTLU VE GURURLU
Geçen yıl düzenlenen Avrupa turlarının St.Anton Etabı'nda gümüş ve Erciyes Etabı'nda bronz madalya kazanan takımın kaptanı Bahanur Gökalp, Türkiye Şampiyonası'na çok kaliteli oyuncuların katıldığını belirterek, altın madalyayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İLK PEŞİNDELER
2020 sezonuna Türkiye Şampiyonası ile başladıklarını bildiren Merve, "Avrupa'da bu yıl hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olacağız. Türkiye'ye kar voleybolunda ilk şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Simge Yalçın da Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

İŞİMİZİ GARANTİYE ALDIK
Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak ettiklerini kaydeden Bahanur, "Avrupa Şampiyonası'na takımlar puanla katılıyor. Bizim puanımız yeterli. Ama işimizi garantiye alarak Türkiye Şampiyonası'nı da kazanmak istedik" dedi. Merve Çelebi de Türkiye Şampiyonası'nı kendileri için iyi bir turnuva olarak değerlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar voleybolunun sultanları iddialı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN