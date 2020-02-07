Kar voleybolunun sultanları iddialı

ersin'de gerçekleştirilen organizasyonda'na ulaşarak Avusturya'da 9-12 Nisan'da organize edilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edenve'den oluşan kadın takımı, altın madalya hedefliyor.kaptanıBahanur Gökalp, TürkiyeŞampiyonası'na çok kalitelioyuncuların katıldığını belirterek,söyledi.2020 sezonuna Türkiye Şampiyonası ile başladıklarını bildiren Merve,dedi. Simge Yalçın da'nda altın madalya aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak ettiklerini kaydeden Bahanur, "Avrupa Şampiyonası'na takımlar puanla katılıyor. Bizim puanımız yeterli. Ama işimizi garantiye alarak Türkiye Şampiyonası'nı da kazanmak istedik" dedi. Merve Çelebi de Türkiye Şampiyonası'nı kendileri için iyi bir turnuva olarak değerlendirdi.

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