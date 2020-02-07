Kar voleybolunun sultanları iddialı

M
ersin'de gerçekleştirilen organizasyonda Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonluğu
'na ulaşarak Avusturya'da 9-12 Nisan'da organize edilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Bahanur Gökalp, Simge Yalçın, Merve Çelebi
ve Ayşe Dil
'den oluşan kadın takımı, altın madalya hedefliyor.
MUTLU VE GURURLU
Geçen yıl düzenlenen Avrupa turlarının St.Anton Etabı'nda gümüş ve Erciyes Etabı'nda bronz madalya kazanan takımın
kaptanı
Bahanur Gökalp, Türkiye
Şampiyonası'na çok kaliteli
oyuncuların katıldığını belirterek, altın madalyayı kazandıkları için mutlu olduklarını
söyledi.
İLK PEŞİNDELER
2020 sezonuna Türkiye Şampiyonası ile başladıklarını bildiren Merve, "Avrupa'da bu yıl hedefimiz şampiyonluk. İnşallah şampiyon olacağız. Türkiye'ye kar voleybolunda ilk şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Yapabileceğimizi düşünüyoruz"
dedi. Simge Yalçın da Türkiye Şampiyonası
'nda altın madalya aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
İŞİMİZİ GARANTİYE ALDIK
Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak ettiklerini kaydeden Bahanur, "Avrupa Şampiyonası'na takımlar puanla katılıyor. Bizim puanımız yeterli. Ama işimizi garantiye alarak Türkiye Şampiyonası'nı da kazanmak istedik" dedi. Merve Çelebi de Türkiye Şampiyonası'nı kendileri için iyi bir turnuva olarak değerlendirdi.