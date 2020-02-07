Mavi Şimşek prova yaptı

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FF 1. Lig'in 21. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor
teknik direktörü Uğur Tütüneker
derbilerin atmosferinin her zaman farklı olduğunu anlatarak, "Geçmişte ne yapıp ettiysek derbiler her zaman enteresan geçer. İyi oynadık, diye bir şey yoktur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor"
diye konuştu. Teknik adam Tütüneker, "Her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. Maçın dostluk ve kardeşlik içerisinde oynanmasını temenni ediyorum. Ben oyuncularıma güveniyorum. Gerekli uyarıları yaptım. Bu maçta bizler kadar taraftarımıza da büyük iş düşecek. Takımlarını 90 dakika boyunca destekleyip başarıda söz sahibi olsunlar"
dedi.