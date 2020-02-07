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Mavi Şimşek prova yaptı

derbinin provasını yaptı. Çift kale maçta kafasındaki 11’i şekillendiren teknik direktör , “Taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağız” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Mavi Şimşek prova yaptı
TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor teknik direktörü Uğur Tütüneker derbilerin atmosferinin her zaman farklı olduğunu anlatarak, "Geçmişte ne yapıp ettiysek derbiler her zaman enteresan geçer. İyi oynadık, diye bir şey yoktur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu. Teknik adam Tütüneker, "Her iki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. Maçın dostluk ve kardeşlik içerisinde oynanmasını temenni ediyorum. Ben oyuncularıma güveniyorum. Gerekli uyarıları yaptım. Bu maçta bizler kadar taraftarımıza da büyük iş düşecek. Takımlarını 90 dakika boyunca destekleyip başarıda söz sahibi olsunlar" dedi.
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Mavi Şimşek prova yaptı
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