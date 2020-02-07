Melih ABİ: Piknik alanları işgal edilmiş belediye niye müdahale etmiyor

Adnan Menderes Bulvarı Adana'nın en gözde mesire yerlerinden birisi.Özellikle yaz aylarında burada yer bulmak çok zordu.Okurumuz burasının işgal altında olduğunu söylüyor.Adnan Menderes'te ne kadar yeşil alan varsa, park ve mesire yeri varsa işgal edilmiş.Kamunun yerleri birilerine peşkeş çekilmiş.Vatandaşın dinleneceği banklar bile kırılmış.Sebep belli.Dinlenmek için işgalcilerin parayla satacağı sandalyeye oturmak zorunda insanlar.Göl kıyıları cebren ve hile ile talan edilmiş.Belediye buraları yandaşlarına mı veriyor?Öyleyse yazık değil mi?Oy veren insanlara bu reva mı?Kimi şu partili kimi bu partili...Allah bilir ya; aralarında örgüt üyesi olan bile vardır.Durdurun bu talanı...Oraları milletin kullanımına açın...Yapın bir devrim...Adı halk devrimi olsun.Doğalgaz hem temiz, hem güvenli hem de ucuz diye birçok insan tarafından kullanılıyor.Tarsus'tan arayan okurumuz Şaban Kıroğlu, "Doğalgaz faturamızı neden kredi kartı ile ödeyemiyoruz.Hizmette sıkıntı yok ama ödemede sıkıntı var.Faturaları ödeme merkezlerine yapıyoruz.Ancak ödeme yaparken neden kredi kartı kabul edilmiyor.Bunu anlamış değilim.Tarsus'ta insanların geliri gideri karşılamıyor.Bu nedenle bazı ödemeleri ve harcamaları dolayısıyla kredi kartı ile yapmak zorundayız.Bize kolaylık sağlasınlar" diyor.Sahi Aksagaz yetkilileri buna bir cevap versin...Kredi kartı ile aboneler neden faturasını ödeyemiyor?

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