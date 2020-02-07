Polisgücü şampiyonluğa yürüyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019- 2020 sezonu'nde rakiplerine şans tanımayankadın takımı,'nı 12-3 mağlup ederek şampiyonluk yolunda başarılı yürüyüşünü sürdürdü.Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Alanya'da devam eden'nde takımın liderliğe oynadığını ifade ederek, "Sporcularımızı kutluyorum. Gaziantep ikinci kez Süper Lig kupasının sahibi olacaktır. Önümüzdeki maçları da sporcularımızın aynı disiplin ve yüksek performansla kazanacağına inanıyorum. Önümüzdededi.