Polisgücü şampiyonluğa yürüyor

TÜRKIYE Hokey Federasyonu'nun düzenlediği 2019- 2020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi
'nde rakiplerine şans tanımayan Gaziantep Polisgücü
kadın takımı, Muğla Olimpik Hokey Takımı
'nı 12-3 mağlup ederek şampiyonluk yolunda başarılı yürüyüşünü sürdürdü. Polisgücü önceki maçlarında da rakipleri Zonguldak GSK'u 8-0, Diyarbakır Kayapınar Hokey Takımı'nı 21-0, Nizip HEM Hokey Takımı'nı da 9-3 mağlup ederek kazanmıştı.
Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Alanya'da devam eden THF Türkiye Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi
'nde takımın liderliğe oynadığını ifade ederek, "Sporcularımızı kutluyorum. Gaziantep ikinci kez Süper Lig kupasının sahibi olacaktır. Önümüzdeki maçları da sporcularımızın aynı disiplin ve yüksek performansla kazanacağına inanıyorum. Önümüzde 21-23 Şubat tarihleri arasında Litvanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Ligi var"
dedi.