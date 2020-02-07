Sumudıca: Beşiktaş maçını önemsiyorum

GAZIANTEP Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig
'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi. Sumudica
, matematiksel olarak ligde kalabilmek için yaklaşık 10 puana daha ihtiyaç duyduklarını belirtti. Rumen çalıştırıcı, Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın da bu anlamda önemli olduğunu vurguladı
. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kulübün efsane isimlerinden biri olduğunu ifade eden Sumudica, "Sergen Yalçın bir ambiyans değişikliği yaratmıştır takım içerisinde. Benim için önemli değil, sahaya rakibimiz kim olursa olsun puan ve puanlar için çıkıyoruz"
diye konuştu.