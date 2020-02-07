Sumudıca: Beşiktaş maçını önemsiyorum

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Futbol Kulübü Teknik Direktörü'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi., matematiksel olarak ligde kalabilmek için yaklaşık 10 puana daha ihtiyaç duyduklarını belirtti.. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kulübün efsane isimlerinden biri olduğunu ifade eden Sumudica,diye konuştu.