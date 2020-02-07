Tarihi Tepebağ’da incelemelerde bulundu

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Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın Taşınmaz Kültür Varlıkları arasında yer alan ve restore çalışmaları tamamlanan Tepebağ Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Yardımcısı Murat Süzen'in de hazır bulunduğu ziyarette restore çalışmaları tamamlanan Tepebağ Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, binanın restorasyonu hakkında ilgililerden ayrıntılı bilgiler aldı. Tepebağ Ortaokulunun derslik kısmının Olgunlaşma Enstitüsünün müze alanı olarak değerlendirilmesi konusunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen ve teşhir ve tanzim projeleri hakkında detaylı bilgiler alan Vali Demirtaş; tarihi dokusunu kaybetmeden geleceğe ışık tutan bir proje olması için herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya özen gösterdiğini belirterek tarihi binanın restore çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.