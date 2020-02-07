Tarsus’ta polislerden öğrencilere çikolata

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Tarsus ilçesinde sömestri tatilinin ardından başlayan ikinci eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle, Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler öğrencilere çikolata dağıttı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, ikinci eğitim öğretim döneminin yarı yılın başlaması nedeniyle ilçeye bağlı Aliefendioğlu ilk ve orta okulu, Kaleburcu İlkokulu ve 27 Aralık İlkokulunu ziyaret ederek, 455 öğrenciyi okul girişlerinde çikolatayla karşıladı. Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk olması durumunda kendileriyle irtibat geçmesini isteyen polisler, yeni dönem için iyi dilek temennisinde bulunup, öğrencilere kısa bilgilendirme yaptı.