Yardımlar bölgeye gönderildi

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bin yıllık konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi Sarıkeçili Yörüklerinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışladığı keçilerin etleri bölgeye gönderildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yörüklerin bağışladığı 100'e yakın keçi, belediyenin mezbahalarına taşınarak veteriner hekim kontrolünde kesildi. Özenle paketlenen etleri taşıyan gıda nakil aracı, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Yardımların dağıtımı için Yörüklerin de arasında yer aldığı 8 kişilik ekip de bölgeye gitti.