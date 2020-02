Yenidoğan bebeklerin hediyesi Kocaispir’den

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri "hoş geldin" hediyeleriyle karşılıyor. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Yüreğir Belediyesi tarafından "Hoş Geldin Bebek" hediyesi veriliyor. Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve aileleri bilinçlendirmek amacı ile yürütülen ''Hoş Geldin Bebek'' projesi ile Yüreğir Belediyesi ekipleri her gün farklı mahallelerde farklı ailelere misafir oluyor. Belediye çalışmalarının doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında olduğunu, Yüreğirli vatandaşların sevincine ve hüznüne her zaman ortak olduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Sosyal belediyecilik kapsamında Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, Yüreğir'de yeni doğan bebek ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz ''Yüreğir'e Hoş Geldin Bebek'' projesi ile ekiplerimiz yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlere bir kısmına ben de katılarak ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Hediyelerini takdim ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini bizzat kendilerinden dinliyoruz. Bizim derdimiz insan'' dedi.