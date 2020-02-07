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Zabıta ve polis ele geçirdi

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Zabıta ve polis bozuk et ele geçirdi
MERSİN'İN Akdeniz ilçesinde tüketime sunulmak üzere hazırlanmış 170 kilogram bozuk et ele geçirildi. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi 160. Cadde üzerinde yaptıkları denetimlerde, 01 MA 4755 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Zabıta ve polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ağır koku yayan 170 kilogram et buldu. Yapılan teknik kontrolde, etlerin insan sağlığına zarar verecek derecede bozulmuş olduğu ve imha edilmesi gerektiği tespit edildi
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Zabıta ve polis bozuk et ele geçirdi
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